Полузащитник Данила Янов вернулся в «СКА-Хабаровск»

Полузащитник Данила Янов перешёл из «Чайки» в «СКА-Хабаровск». Об этом сообщается на официальном сайте армейцев.

Футболист подписал с клубом из Хабаровска трудовой договор, срок которого рассчитан на два года. Игрок является воспитанником «Строгино» и «Зенита» из Пензы. Ранее игрок выступал за ЦСКА, «Ригу», кипрский «Пафос», «Олимп-Долгопрудный», «Форте», «Химки», тульский «Арсенал», и «Муром». В весенней части сезона-2022/2023 Янов уже играл за «СКА-Хабаровск» в рамках аренды.

В 31 матче прошлого сезона футболист забил четыре гола и отдал пять голевых передач. По итогам прошедшей кампании «СКА-Хабаровск» занял шестое место в турнирной таблице Первой лиги.