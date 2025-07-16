Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Венесуэла — Колумбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ибрагим Закриев стал президентом футбольного клуба «Ахмат»

Ибрагим Закриев стал президентом футбольного клуба «Ахмат»
Комментарии

Президентом грозненского «Ахмата» назначен Ибрагим (Якуб) Закриев. Соответствующая информация появилась на официальном сайте клуба. Ранее Закриев занимал должность вице-президента.

Напомним, с 2024 года должность президента клуба занимал старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова и министр спорта региона Ахмат Кадыров.

По итогам прошлого сезона Российской Премьер-Лиги «Ахмат» занял 14-е место с 25 очками. В стыковых матчах команда обошла екатеринбургский «Урал» (3:2 по сумме двух игр) и смогла сохранить место в высшем дивизионе российского первенства.

В 1-м туре нового розыгрыша РПЛ «Ахмат» встретится с «Рубином» 20 июля.

Материалы по теме
Официально
«Ахмат» объявил о возвращении Конате
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android