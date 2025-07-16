Ибрагим Закриев стал президентом футбольного клуба «Ахмат»

Президентом грозненского «Ахмата» назначен Ибрагим (Якуб) Закриев. Соответствующая информация появилась на официальном сайте клуба. Ранее Закриев занимал должность вице-президента.

Напомним, с 2024 года должность президента клуба занимал старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова и министр спорта региона Ахмат Кадыров.

По итогам прошлого сезона Российской Премьер-Лиги «Ахмат» занял 14-е место с 25 очками. В стыковых матчах команда обошла екатеринбургский «Урал» (3:2 по сумме двух игр) и смогла сохранить место в высшем дивизионе российского первенства.

В 1-м туре нового розыгрыша РПЛ «Ахмат» встретится с «Рубином» 20 июля.