«Зенит» и «Спартак» хотят усилиться защитником «Портленд Тимберс» — Аранго

Защитник сборной Колумбии и «Портленд Тимберс» Хуан Москера привлёк внимание «Зенита» и «Спартака». Об этом сообщает журналист Карлос Аранго.

По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн. В 18 матчах нынешнего сезона МЛС игрок забил один гол и отдал одну голевую передачу. Исполнитель является воспитанником клуба «Индепендьенте Медельин», с 2022 года он выступает за коллектив из штата Орегон. С 2023-го Москера защищает цвета колумбийской национальной команды.

На данный момент «Портленд Тимберс» располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции МЛС с 33 очками в активе.