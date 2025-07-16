«Реал» опубликовал информацию о состоянии здоровья Беллингема после операции на плече

Мадридский «Реал» на официальном сайте опубликовал информацию о состоянии здоровья полузащитника Джуда Беллингема, которому провели операцию на левом плече.

«Наш игрок Джуд Беллингем успешно перенёс операцию по причине рецидивирующего вывиха левого плеча. Операцию провели доктора Мануэль Лейес и Эндрю Уоллес под наблюдением медицинской службы клуба «Реал» Мадрид. Сейчас Беллингем проходит курс реабилитации перед возвращением к тренировкам», — сообщается на официальном сайте «сливочных».

Полузащитник «сливочных» травмировал плечо во время матча с «Райо Вальекано» в ноябре 2023 года. После этого Беллингем выбрал план реабилитации, который позволил ему не делать операцию сразу и продолжить выступать за «Реал».