Судьи на VAR смогут выносить решения по вторым жёлтым карточкам и угловым — The Times

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) собирается разрешить видеоассистентам рефери (VAR) вмешиваться в эпизоды с получением второй жёлтой карточки или углового. Об этом сообщает газета The Times. Нововведение должны опробовать на чемпионате мира 2026 года.

Кроме этого, также может измениться правило исполнения пенальти. Отмечается, что в случае отражённого удара вратарём игрокам нападающей команды следует запретить добивать мяч.

Напомним, на данный момент видеоассистент рефери может реагировать только на ситуации с получением прямой красной карточки, назначением пенальти или обнаружением офсайда.