Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Венесуэла — Колумбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Судьи на VAR смогут выносить решения по вторым жёлтым карточкам и угловым — The Times

Судьи на VAR смогут выносить решения по вторым жёлтым карточкам и угловым — The Times
Комментарии

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) собирается разрешить видеоассистентам рефери (VAR) вмешиваться в эпизоды с получением второй жёлтой карточки или углового. Об этом сообщает газета The Times. Нововведение должны опробовать на чемпионате мира 2026 года.

Кроме этого, также может измениться правило исполнения пенальти. Отмечается, что в случае отражённого удара вратарём игрокам нападающей команды следует запретить добивать мяч.

Напомним, на данный момент видеоассистент рефери может реагировать только на ситуации с получением прямой красной карточки, назначением пенальти или обнаружением офсайда.

Материалы по теме
Стало известно, когда начнётся продажа билетов на матчи футбольного чемпионата мира — 2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android