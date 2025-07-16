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В Барселоне неизвестные испортили мурал в честь 18-летия Ямаля

В Барселоне неизвестные испортили мурал в честь 18-летия Ямаля
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Неизвестные испортили мурал с изображением крайнего нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля в одном из районов Барселоны спустя несколько дней после его открытия. Об этом сообщает Marca. Неизвестные распылили краску поверх изображения и оставили на стене надписи и теги.

Фото: Интернет

Напомним, городской художник создал мурал, посвящённый 18-летию футболиста, накануне его дня рождения, которое наступило в воскресенье, 13 июля. Футболист сине-гранатовых представлен в образе популярного героя комиксов Супермена. «Когда воля сильна, препятствия преодолимы. Супер Ламин», — гласила надпись на мурале.

Вечеринка по случаю 18-летия Ламина вызвала волну негатива из-за участия в мероприятии людей, страдающих карликовостью. Они, по информации Ассоциации людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями, сопровождающимися карликовостью, должны были развлекать гостей. Как сообщал COPE, во время празднования мог быть нарушен закон об инвалидности.

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