Новичок «Милана» Лука Модрич рассказал, как хочет помочь клубу

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, который этим летом стал футболистом «Милана», рассказал, что он может привнести в свою новую команду.

— Ты вот-вот станешь частью раздевалки «россонери». Что ты готов привнести в команду в плане лидерства и движения к вершинам?

— Прежде всего хочу сказать, что уважаю каждого: игроков, тренеров, клуб в целом. Я хочу побеждать, помогать своим партнёрам по команде в каждом аспекте, усердно трудиться и заработать своё место в составе. Ничто в жизни не приходит без усилий. Нужно трудиться и сражаться, — приводит слова Модрича YouTube-канал «Милана».