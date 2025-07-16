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Новичок «Милана» Лука Модрич рассказал, как хочет помочь клубу

Новичок «Милана» Лука Модрич рассказал, как хочет помочь клубу
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Бывший полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, который этим летом стал футболистом «Милана», рассказал, что он может привнести в свою новую команду.

— Ты вот-вот станешь частью раздевалки «россонери». Что ты готов привнести в команду в плане лидерства и движения к вершинам?
— Прежде всего хочу сказать, что уважаю каждого: игроков, тренеров, клуб в целом. Я хочу побеждать, помогать своим партнёрам по команде в каждом аспекте, усердно трудиться и заработать своё место в составе. Ничто в жизни не приходит без усилий. Нужно трудиться и сражаться, — приводит слова Модрича YouTube-канал «Милана».

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