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В «Шиннике» рассказали о задачах на предстоящий сезон в Первой лиге

В «Шиннике» рассказали о задачах на предстоящий сезон в Первой лиге
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Генеральный директор «Шинника» Галимджан Хайрулин поделился ожиданиями от выступления своей команды в сезоне-2025/2026 Лиги PARI.

«Перед командой, конечно, стоит задача играть на положительный результат в каждом матче. О выходе в РПЛ нам пока рано говорить. Но тем не менее мы будем выкладываться. Мы усилили состав. Надеюсь, что ребята, которые пришли к нам, помогут «Шиннику» развиваться и двигаться вперёд», — сказал Хайрулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее появлялась информация, что арену ярославской команды могут снести для строительства на её месте головного офиса ключевого для гособоронзаказа банка ПСБ.

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