Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Венесуэла — Колумбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Состоялось заседание попечительского совета ФК «Балтика»

Состоялось заседание попечительского совета ФК «Балтика»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 июля, состоялось заседание попечительского совета футбольного клуба «Балтика», сообщается в телеграм-канале команды. На встрече были подведены итоги прошедшего сезона, а также рассмотрены ключевые направления развития клуба.

«Мы довольны выступлением команды, её чемпионским сезоном в Футбольной национальной лиге. Впереди новый вызов, и делается всё возможное, чтобы болельщики могли ожидать от «Балтики» убедительных результатов в РПЛ», — цитирует председателя попечительского совета Илью Мясникова пресс-служба.

Также сообщается, что был принят бюджет на новый сезон, обсуждены вопросы трансферной политики, которая ещё не завершена, и определены задачи по развитию клуба в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Балтика» начнёт сезон игрой с московским «Динамо» на выезде 18 июля. В минувшем сезоне калининградцы выиграли Первую лигу.

Материалы по теме
Официально
«Балтика» объявила о трансфере полузащитника из «Локомотива»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android