Состоялось заседание попечительского совета ФК «Балтика»

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Сегодня, 16 июля, состоялось заседание попечительского совета футбольного клуба «Балтика», сообщается в телеграм-канале команды. На встрече были подведены итоги прошедшего сезона, а также рассмотрены ключевые направления развития клуба.

«Мы довольны выступлением команды, её чемпионским сезоном в Футбольной национальной лиге. Впереди новый вызов, и делается всё возможное, чтобы болельщики могли ожидать от «Балтики» убедительных результатов в РПЛ», — цитирует председателя попечительского совета Илью Мясникова пресс-служба.

Также сообщается, что был принят бюджет на новый сезон, обсуждены вопросы трансферной политики, которая ещё не завершена, и определены задачи по развитию клуба в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Балтика» начнёт сезон игрой с московским «Динамо» на выезде 18 июля. В минувшем сезоне калининградцы выиграли Первую лигу.