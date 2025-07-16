Сборная Польши объявила нового главного тренера команды

Ян Урбан стал новым главным тренером сборной Польши. Президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша рассказал, что специалист может дать команде.

«Мы верим, что это назначение позволит национальной команде полностью раскрыть свой потенциал. Наша цель — выйти в финальную часть чемпионата мира 2026 года. Желаю тренеру успехов и заверяю его, что он может рассчитывать на полную поддержку с моей стороны, руководства и всех сотрудников PZPN», — сообщил польский функционер.

Урбан входил в тренерский штаб своей национальной команды на чемпионате Европы 2008 года.

Напомним, ранее форвард «Барселоны» Роберт Левандовски принял решение не играть за польскую сборную из-за «утраты доверия» к тренеру Михалу Пробежу после лишения капитанской повязки, после чего наставник покинул команду.