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«Эльче» усилился вратарём молодёжной сборной Испании

«Эльче» усилился вратарём молодёжной сборной Испании
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Голкипер Алехандро Итурбе перешёл из «Атлетико» в «Эльче». Об этом сообщает официальный сайт бело-зелёных.

Футболист подписал со своим новым клубом трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2029 года. Игрок является воспитанником «матрасников», в системе которого он находился с 2010 года. Исполнитель выступал за вторую команду «Атлетико» в третьем дивизионе испанского первенства. В 34 встречах вратарь пропустил 33 гола и 10 раз сыграл «всухую». По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Итурбе составляет € 2 млн. Помимо этого, в активе вратаря есть матчи за юношескую и молодёжную сборную Испании.

По итогам прошлого сезона «Эльче» занял второе место в Сегунде и вышел в Ла Лигу.

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