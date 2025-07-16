Ламин Ямаль будет играть за «Барселону» под 10-м номером

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль с сезона-2025/2026 будет выступать за команду под 10-м номером. Об этом клуб объявил на официальной церемонии в честь продления контракта с 18-летним футболистом.

Фото: fcbarcelona.com

С июля 2008 года по июнь 2021 года под 10-м номером в «Барселоне» играл Лионель Месси. Аргентинец был вынужден покинуть клуб, затем этот номер передали молодому таланту сине-гранатовых Ансу Фати, который из-за травм не смог реализовать себя и в нынешнее межсезонье на правах аренды уехал в «Монако». Ямаль предыдущий год выступал под 19-м номером, к слову, под ним также играл Месси.

В минувшем сезоне Ямаль в 55 матчах забил 18 голов и отдал 25 результативных передач.