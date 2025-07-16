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В «Шиннике» раскрыли детали перехода экс-игрока «Локомотива» и «Боавишты» Лысцова

В «Шиннике» раскрыли детали перехода экс-игрока «Локомотива» и «Боавишты» Лысцова
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Генеральный директор «Шинника» Галимджан Хайрулин рассказал о деталях перехода защитника Виталия Лысцова в клуб из Ярославля.

«У нас сейчас сильный коллектив: спортивный отдел, тренерский состав и поддержка со стороны губернатора. Думаю, это не остаётся незамеченным со стороны менеджеров в футболе и игроков.

Я знаю, что несколько клубов претендовали на Виталия Лысцова, но мы сумели договориться. Он пошёл нам навстречу. Мы ему объяснили цели и задачи. Он принял решение быть в «Шиннике». Надеемся, что он быстро наберёт форму и в ближайшее время будет лидером нашей команды», — сказал Хайрулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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