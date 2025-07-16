Новичок «Милана» Лука Модрич поделился ожиданиями от Серии А

Новый полузащитник «Милана» Лука Модрич рассказал, чего он ожидает от итальянской Серии А.

— После 17 сезонов в английской Премьер-лиге и Ла Лиге тебя ждёт Серия А. Чего ты ожидаешь от этой лиги и её стиля игры?

— Я смотрел много итальянского футбола, особенно в прошлом году. Это лига с высоким уровнем конкуренции, она снова становится лучше, помимо прочего, во многом благодаря тому, что здесь играет много футболистов из Хорватии, мне нравится следить за своими партнёрами по национальной команде. Здесь много замечательных команд, качественных игроков, это сильная лига с уклоном в тактику, — приводит слова Модрича YouTube-канал «Милана».