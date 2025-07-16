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Леонид Слуцкий выделил две главные проблемы детского футбола в России

Леонид Слуцкий выделил две главные проблемы детского футбола в России
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Главный тренер футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий, работавший в нидерландском «Витессе», ответил на вопрос о проблемах детского футбола в России.

«Глобально две проблемы. Футбол не популярен среди детей, могу сказать на примере своей школы в очень футбольном городе Волгоград. Много раз приводил пример: на день открытых дверей в бесплатную школу пришло 500 детей в семи возрастах, в миллионном городе. В 100-тысячном нидерландском Арнеме на один отбор по одному возрасту пришло 500 детей.

На мой взгляд, футбол сегодня не так популярен, он не несёт такой массовости, как это было раньше или как это происходит в других странах.

Почему он или в спорт в целом непопулярны — другая история. Это первая глобальная проблема. Согласен с Аршавиным по поводу детских тренеров, но, про инфраструктуру, когда на двух третях России нет нормальных манежей и дети с октября по апрель занимаются в залах 20 на 40», — сказал российский специалист на YouTube-канале «Это футбол, брат».

Напомним, бывший главный тренер национальной команды открыл академию в январе 2017 года.

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