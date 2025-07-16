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Полузащитник «Зенита» Вендел вернулся в Санкт-Петербург, клуб сыграет с «Ростовом» 20 июля

Полузащитник «Зенита» Вендел вернулся в Санкт-Петербург, клуб сыграет с «Ростовом» 20 июля
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Полузащитник «Зенита» Вендел объявил о возвращении в Россию. Игрок команды из Санкт-Петербурга сделал отметку о своём местоположении в одном из отелей северной столицы, а также опубликовал фото Исаакиевского собора на своей странице в социальных сетях. Остальные игроки «Зенита» вышли из отпуска 18 июня.

Вендел в Санкт-Петербурге

Вендел в Санкт-Петербурге

Фото: Из личного архива Вендела

Напомним, сине-бело-голубые стартуют в новом сезоне Российской Премьер-Лиги домашним матчем с «Ростовом» уже 20 июля.

Ранее появлялась информация, что полузащитник хочет продолжить свою карьеру на родине, при этом официального предложения о трансфере игрока не было.

Бразильский хавбек в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги выходил на поле 22 раза, забил один гол и отдал 10 результативных передач.

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