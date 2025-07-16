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18-летний Ламин Ямаль продлил контракт с «Барселоной» до 2031 года

18-летний Ламин Ямаль продлил контракт с «Барселоной» до 2031 года
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Испанский нападающий Ламин Ямаль и «Барселона» подписали новое соглашение до 2031 года. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Объявление о договорённости подписания контракта было опубликовано ещё в конце мая, но тогда стороны отложили вопрос продления, так как Ямаль хотел видеть на церемонии свою бабушку. После совершеннолетия, которое наступило для Ямаля 13 июля, стороны вернулись к подписанию соглашения.

Ямаль играет за «Барселону» с апреля 2023 года, тогда футболист вышел на семь минут в матче Ла Лиги в возрасте 15 лет. В сезоне-2023/2024 провёл уже 50 матчей, забил семь голов и отдал девять результативных передач, после чего выиграл чемпионат Европы со сборной Испании. В минувшем сезоне в 55 встречах забил 18 голов и отдал 25 результативных передач.

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