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«Реал» объявил о переходе защитника Юссефа Энрикеса в «Алавес»

«Реал» объявил о переходе защитника Юссефа Энрикеса в «Алавес»
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Защитник Юссеф Энрикес перешёл из мадридского «Реала» в «Алавес». Об этом сообщает пресс-служба «сливочных».

«Наш клуб благодарит Юссефа за упорный труд, самоотверженность и преданность делу на протяжении всего периода выступлений за «Реал» и желает ему и его семье всего наилучшего в этой новой главе жизни», — говорится в заявлении «сливочных».

19-летний футболист стал игроком системы «Реала» в 2017 году в возрасте 11 лет. С тех пор он постоянно входил в состав молодёжной команды «сливочных», а в прошлом сезоне выступал за «Реал Мадрид Кастилью». В минувшем сезоне Энрикес провёл 35 матчей, в которых отметился одним голом и четырьмя передачами.

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