Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Венесуэла — Колумбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок московского «Спартака» Маркиньос сменил игровой номер на 10-й

Игрок московского «Спартака» Маркиньос сменил игровой номер на 10-й
Комментарии

Вингер московского «Спартака» Маркиньос с сезона-2025/2026 будет выступать за свою команду под новым игровым номером: восьмой номер он сменил на 10-й. Об этом сообщает официальный телеграм-канал красно-белых.

Ранее в московской команде под этим номером выступали Фёдор Черенков, Роман Павлюченко, Алекс Мескини и Квинси Промес.

В прошедшем сезоне Маркиньос принял участие в 37 матчах, где отметился тремя голами и 13 результативными передачами. «Спартак» по итогам сезона занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, заработав 57 очков. В Кубке России команда дошла до финала Пути регионов.

Материалы по теме
«Зенит» и «Спартак» хотят усилиться защитником «Портленд Тимберс» — Аранго
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android