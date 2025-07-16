Игрок московского «Спартака» Маркиньос сменил игровой номер на 10-й

Вингер московского «Спартака» Маркиньос с сезона-2025/2026 будет выступать за свою команду под новым игровым номером: восьмой номер он сменил на 10-й. Об этом сообщает официальный телеграм-канал красно-белых.

Ранее в московской команде под этим номером выступали Фёдор Черенков, Роман Павлюченко, Алекс Мескини и Квинси Промес.

В прошедшем сезоне Маркиньос принял участие в 37 матчах, где отметился тремя голами и 13 результативными передачами. «Спартак» по итогам сезона занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, заработав 57 очков. В Кубке России команда дошла до финала Пути регионов.