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«Штутгарт» отклонил предложение «Баварии» по Вольтемаде в размере € 50+5 млн — Агарди

«Штутгарт» отклонил предложение «Баварии» по Вольтемаде в размере € 50+5 млн — Агарди
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«Штутгарт» отклонил второе предложение «Баварии» о трансфере 23-летнего нападающего Ника Вольтемаде. Об этом сообщает журналист Bild Юлиан Агарди в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, мюнхенский клуб предложил «Штутгарту» € 50 млн и ещё € 5 млн в качестве бонусов. Отмечается, что предложение также включало в себя пункт, согласно которому «швабы» получили бы 10% от суммы при дальнейшей перепродаже игрока, но эти условия не устроили «Штутгарт».

В минувшем сезоне Вольтемаде принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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