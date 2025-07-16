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Родриго Де Пауль подписал контракт с «Интер Майами» — Романо

Родриго Де Пауль подписал контракт с «Интер Майами» — Романо
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Полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго Де Пауль согласовал условия перехода в «Интер Майами». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter). Клубы тоже договорились о трансфере футболиста.

Стоит отметить, что аргентинский хавбек находится в дружеских отношениях с Лионелем Месси. Игроки вместе побеждали на чемпионате мира – 2022, а также в Кубках Америки в 2021 и 2024 году.

В минувшем сезоне Де Пауль принял участие в 53 матчах во всех турнирах, где отметился тремя голами и 10 результативными передачами. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет € 25 млн.

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