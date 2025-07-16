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Венесуэла — Колумбия. Прямая трансляция
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«Он гораздо больше, чем просто чемпион». Стефано Пиоли — о Криштиану Роналду

«Он гораздо больше, чем просто чемпион». Стефано Пиоли — о Криштиану Роналду
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Новый главный тренер «Фиорентины» Стефано Пиоли назвал честью работу с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Итальянский специалист ранее тренировал команду из Саудовской Аравии.

«Для меня было честью тренировать его. Он гораздо больше, чем просто чемпион. Вы даже не представляете, что скрывается за его фигурой. У нас с ним был один менеджмент. Он невероятный профессионал, он одержим игрой и голами. Он проживает каждый день так, чтобы быть готовым к следующему матчу. Вот такая целеустремлённость нам нужна», – приводит слова Пиоли Tuttomercatoweb.

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. В минувшем сезоне на счету Роналду 35 забитых мячей и четыре результативные передачи в 41 матче во всех турнирах.

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