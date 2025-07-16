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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг может вернуться в «Уотфорд» — talkSPORT

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг может вернуться в «Уотфорд» — talkSPORT
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«Уотфорд» изучает возможность возвращения полузащитника Эшли Янга. Об этом сообщает журналист talkSPORT Алекс Крук в социальной сети X.

Футболисту недавно исполнилось 40 лет, этим летом он покинул «Эвертон» в связи с истечением срока действия трудового договора. Игрок на данный момент не планирует завершать карьеру, в «Уотфорде» не сомневаются в его игровых качествах, несмотря на возраст. Последнее слово в вопросе подписания хавбека – за главным тренером «шершней» Пауло Пессолано.

Эшли Янг является воспитанником «Уотфорда», в этом же клубе он выступал на раннем этапе взрослой карьеры. Помимо этого, хавбек известен по матчам за «Астон Виллу», «Манчестер Юнайтед», «Интер» и сборную Англии.

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