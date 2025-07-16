«Интер» может купить нападающего «Аталанты» Лукмана за € 40 млн — Ди Марцио

27-летний нападающий «Аталанты» Адемола Лукман является главной трансферной целью миланского «Интера» для усиления атаки. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «нерадзурри» готовы заплатить за игрока € 40 млн. Отмечается, что с самим футболистом уже достигнута договорённость.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Лукмана составляет € 60 млн.