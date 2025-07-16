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Ламин Ямаль надеется встать в один ряд с Месси, Марадоной и Роналдиньо

Ламин Ямаль надеется встать в один ряд с Месси, Марадоной и Роналдиньо
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Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль во время пресс-конференции, посвящённой продлению контракта, ответил на вопрос, надеется ли он оставить наследие, соизмеримое с созданным Месси, Марадоной или Роналдиньо. Ранее было объявлено, что нападающий сине-гранатовых с сезона-2025/2026 будет выступать за команду под 10-м номером.

«Надеюсь. Они — три легенды клуба. Каждый ребёнок мечтает быть похожим на них. Я бы взял от каждого из них всё, и я благодарен за то, что они дали клубу», — приводит слова Ямаля издание AS.

Напомним, в минувшем году Ламин в 55 матчах забил 18 голов и отдал 25 результативных передач.

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Ламин Ямаль будет играть за «Барселону» под 10-м номером
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