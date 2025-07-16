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В «Шиннике» рассказали, как появилась идея презентации формы на шиномонтаже

В «Шиннике» рассказали, как появилась идея презентации формы на шиномонтаже
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Генеральный директор «Шинника» Галимджан Хайрулин рассказал, каким образом в клубе пришли к идее презентации новой игровой формы на шиномонтаже.

«У нас работают молодые ребята в отделе маркетинга. Я им доверяю. Говорю, что они должны предлагать свои идеи и творчество. После того как они представили идею с презентацией формы на шиномонтаже, я только поддержал. Они молодцы! Рад, что ребята предлагают новые и интересные идеи, которые нравятся не только болельщикам в Ярославской области, но и всей России. После этой презентации мне поступило несколько звонков. Мне очень приятно слышать о том, что это зашло!» — сказал Хайрулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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