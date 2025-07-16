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«РБ Лейпциг» объявил о переходе 18-летнего полузащитника из «Црвены Звезды»

«РБ Лейпциг» объявил о переходе 18-летнего полузащитника из «Црвены Звезды»
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18-летний полузащитник Андрия Максимович перешёл в «РБ Лейпциг» из «Црвены Звезды», сообщает пресс-служба немецкого клуба. Сербский футболист подписал соглашение, рассчитанное до 30 июня 2030 года.

Максимович дебютировал на профессиональном уровне в 16 лет. В 17 лет он впервые выступил в Лиге чемпионов, а также в составе национальной команды. Всего на счету игрока 20 матчей в высшем дивизионе Сербии (три гола и пять ассистов), семь встреч в ЛЧ и восемь – за сборную.

Известно, что Максимович будет выступать за немецкий клуб под 33-м номером.

«РБ Лейпциг» завершил сезон-2024/2025 Бундеслиги на седьмом месте.

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