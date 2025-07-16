«Он лучший, кого я когда-либо видел». Ямаль — о Месси после получения 10-го номера

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль снялся в ролике, посвящённом продлению своего контракта и получению 10-го номера сине-гранатовых. В нём 18-летний испанец рассказал, что не видел игрока лучше Лионеля Месси.

«Когда носишь эту майку, недостаточно играть просто хорошо. Кто-то творил историю, другие просто весело играли, и он… он лучший, кого я когда-либо видел», – сказал Ямаль в видео, опубликованном аккаунтом BarcaTimes в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в минувшем году Ламин в 55 матчах забил 18 голов и отдал 25 результативных передач, при этом выиграв с клубом Ла Лигу, а также Кубок и Суперкубок Испании.