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Полузащитник «Милана» Лука Модрич рассказал о секрете футбольного долголетия

Полузащитник «Милана» Лука Модрич рассказал о секрете футбольного долголетия
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Новый полузащитник «Милана» Лука Модрич ответил на вопрос о причинах футбольного долголетия.

— Ты пришёл в «Милан» в 39 лет. В чём секрет твоей футбольной молодости?
— Как я всегда говорю, для меня важнее всего любовь к самой игре, к футболу. У меня до сих пор это есть, до сих пор чувствую этот огонь внутри. Это и заставляет меня усердно трудиться, готовить себя к тому, чтобы быть на вершине, быть лучшим, вести здоровый образ жизни в кругу семьи. Что касается самого секрета, то здесь много факторов, но для меня это сильная любовь к футболу, — приводит слова Луки Модрича официальный YouTube-канал «Милана».

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