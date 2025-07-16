Стало известно, на какой срок выбыл Джуд Беллингем после операции на плече — Романо

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем пропустит около трёх месяцев после операции на плече. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее футболист успешно перенёс операцию по причине рецидивирующего вывиха левого плеча. Хавбек получил данное повреждение во время игры с «Райо Вальекано» в ноябре 2023 года. После этого Беллингем выбрал план реабилитации, который позволил ему не делать операцию сразу и продолжить выступать за «Реал».

В минувшем сезоне хавбек принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 15 результативными передачами.