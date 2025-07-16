Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Венесуэла — Колумбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, на какой срок выбыл Джуд Беллингем после операции на плече — Романо

Стало известно, на какой срок выбыл Джуд Беллингем после операции на плече — Романо
Комментарии

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем пропустит около трёх месяцев после операции на плече. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее футболист успешно перенёс операцию по причине рецидивирующего вывиха левого плеча. Хавбек получил данное повреждение во время игры с «Райо Вальекано» в ноябре 2023 года. После этого Беллингем выбрал план реабилитации, который позволил ему не делать операцию сразу и продолжить выступать за «Реал».

В минувшем сезоне хавбек принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 15 результативными передачами.

Материалы по теме
Фото
Джуд Беллингем и Джамал Мусиала — герои обложки EA FC 26
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android