18-летний Ямаль сменил четыре номера в основной команде «Барселоны»

Сегодня, 16 июля, стало известно, что нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль с сезона-2025/2026 будет выступать под 10-м номером. Таким образом, 18-летний футболист сменил уже четыре номера в основной команде сине-гранатовых.

Напомним, в прошедшем сезоне Ямаль выступал под 19-м номером. Также ранее Ламин выходил на поле в футболках с номерами 41 и 27 на спине. Отметим, что с июля 2008 года по июнь 2021 года под 10-м номером в «Барселоне» играл Лионель Месси.

Ямаль выступает в первой команде каталонцев с 2023 года, выиграв с клубом четыре трофея: дважды чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны. В минувшем сезоне он забил 18 голов и отдал 25 результативных передач в 55 матчах.