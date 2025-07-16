«Аяччо» может быть понижен в классе из-за финансовых проблем

«Аяччо» близок к понижению в классе из Лиги 2 в Чемпионат Насьональ (третий дивизион) из-за финансовых проблем. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ранее Национальная дирекция контроля и управления футбольных клубов Франции (DNCG) постановила, что клуб будет подвергнут переводу в третий дивизион французского первенства.

«Вполне нормально, что вы подвергаете сомнению решение DNCG, как и мы! Как мы дошли до этой ситуации? Адвокат Арнау Баке Роиг, которого я вам представил, взял на себя обязательство купить клуб. Он договорился о переводе своего нотариального поручительства в наличные. Но срок был слишком велик. Арнау Баке Роиг отправился с нами в DNCG, чтобы подтвердить своё намерение купить клуб. Поэтому мы разработали переходный вариант.

Решение, представленное DNCG, выглядит следующим образом: основной акционер команды перечисляет клубу € 2,5 млн и выступает гарантом в Bank of Scotland под гарантию до € 15 млн. € 2,5 млн поступят на счёт клуба в пятницу или субботу. Мы были почти уверены, что всё получится, поскольку выполнили то, что от нас требовалось! Однако комиссия посчитала, что этого недостаточно. С того момента, как деньги поступят на наш счёт, мы подадим апелляцию в CNOSF (Французский национальный олимпийский и спортивный комитет. — Прим. «Чемпионата»).

Если CNOSF вынесет решение в нашу пользу, мы предстанем перед Исполнительным комитетом FFF (Федерация футбола Франции. — Прим. «Чемпионата»). Надежда ещё есть. Если CNOSF не признает наших добросовестных намерений, мы будем вынуждены представить бюджет для участия в Чемпионате Насьональ. Это позволит нам сохранить наш профессиональный статус, тренировочный центр и продолжить своё существование. Завтра мы встретимся со всеми сотрудниками. Если мы не вернёмся в Лигу 2, это будет иметь последствия для деятельности клуба: мы не сможем поддерживать прежний образ жизни», — приводит слова Алена Орсони, владельца компании, которой принадлежат права на «Аяччо», официальный сайт клуба.