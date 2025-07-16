Ямаль высказался после продления контракта с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль на пресс-конференции, посвящённой продлению контракта и получению 10-го номера, рассказал о значимости этого события.

«Это была моя мечта с самого детства. И моя семья, и я очень счастливы. «Барселона» была всей моей жизнью. С семи лет, когда я сюда пришёл, это был мой дом. Для всех детей в «Ла Масии» попасть в основной состав — мечта, и я её добиваюсь. Моя цель — всегда побеждать и продолжать расти, хотя я ещё очень мал. Я с нетерпением жду возможности сыграть под номером 10 перед болельщиками на «Камп Ноу». Мы отлично проведём время в этом году и обязательно победим», — приводит слова Ямаля издание AS.

Испанец переподписал трудовой договор до 2031 года.