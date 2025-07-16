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Ямаль заявил, что перенёс подписание контракта с «Барселоной» из-за бабушки

Ямаль заявил, что перенёс подписание контракта с «Барселоной» из-за бабушки
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Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, что пресс-конференцию по случаю подписания нового контракта и получения 10-го номера испанцем пришлось перенести, ведь иначе на неё не успевала бабушка 18-летнего игрока.

«Что касается моей бабушки, то мероприятие отложили из-за неё, потому что она была в Марокко, и я бы не хотел делать что-то особенное для себя без не. Она видит, что я счастлив, и тогда я счастлив», — приводит слова Ямаля издание AS.

Ямаль продлил трудовой договор с клубом из столицы Каталонии до 2031 года. В прошедшем сезоне испанец в 55 матчах во всех турнирах забил 18 голов и отдал 25 результативных передач.

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