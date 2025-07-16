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«Манчестер Сити» может подписать тер Штегена — AS

«Манчестер Сити» может подписать тер Штегена — AS
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«Манчестер Сити» интересен 33-летний вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген, английский клуб видит в футболисте потенциальную замену нынешнему голкиперу Эдерсону. Об этом сообщает AS.

Ранее сообщалось, что тер Штеген больше не рассматривается в «Барселоне» как игрок основной обоймы. Отмечалось, что об этом вратарю лично заявил главный тренер команды Ханс-Дитер Флик. Теперь футболист может покинуть каталонский клуб, несмотря на действующий контракт на три следующих сезона.

33-летний вратарь выступает за каталонский клуб с лета 2014 года. За этот период он принял участие в 422 матчах во всех турнирах, 175 из которых он отыграл «на ноль». По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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