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«РБ Лейпциг» объявил о подписании Жоана Бакайоко

«РБ Лейпциг» объявил о подписании Жоана Бакайоко
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Нападающий ПСВ Жоан Бакайоко подписал контракт с клубом немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг». Об этом «красные быки» объявили на своём сайте. Соглашение между сторонами рассчитано на пять лет, 22-летний бельгиец будет играть за команду под девятым номером.

В составе ПСВ Бакайоко по два раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Нидерландов. Всего за нидерландскую команду нападающий в 131 матче забил 33 гола и отдал 22 результативные передачи. Бакайоко является воспитанником ПСВ.

Летом 2024 года сообщалось об интересе к игроку со стороны «Баварии» и «Ливерпуля», в нынешнее межсезонье футболист, по данным СМИ, мог стать одноклубником Александра Головина в «Монако».

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