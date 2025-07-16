Черногорский «Арсенал» отстранён от еврокубков на 10 лет из-за договорного матча

«Арсенал» Тиват из чемпионата Черногории из-за договорного матча отстранён от участия во всех турнирах под эгидой УЕФА на 10 лет. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Причиной расследования стала ответная встреча первого квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2023/2024, в которой «Арсенал» уступил «Алашкерту» из Армении со счётом 1:6 (сумма двух матчей – 2:7). Футбольный союз Черногории подтвердил данное решение УЕФА. Клуб также был оштрафован на € 500 тыс.

Игрок команды Никола Челебич и спортивный директор клуба Ранко Кргович отстранены от любой футбольной деятельности пожизненно. Футболисты Четко Манойлович, Радуле Живкович и Душан Пулетич отстранены от футбола на 10 лет.