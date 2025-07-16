«Я дома». Матвей Сафонов выложил первое фото из отпуска

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов в своём телеграм-канале опубликовал первую фотографию из отпуска, на которой изображена тарелка борща.

«Я дома», — написал голкипер, сопроводив подпись эмодзи красного сердца.

Фото: Из личного архива Матвея Сафонова

26-летний Сафонов стал игроком французского клуба в июле 2024 года. За первый сезон россиянин отыграл в воротах парижан 17 матчей, пропустив 13 мячей и семь встреч проведя «на ноль». Сафонов выступал в чемпионате и Кубке Франции, в Лиге чемпионов. В составе парижан Матвей стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также серебряным призёром клубного чемпионата мира.