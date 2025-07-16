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Венесуэла — Колумбия. Прямая трансляция
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«Барселона» может отказаться от проведения Кубка Гампера из-за неготовности «Камп Ноу»

«Барселона» может отказаться от проведения Кубка Гампера из-за неготовности «Камп Ноу»
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«Барселона» может отказаться от проведения Кубка Гампера. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo. Организовать игру на обновлённом стадионе не представляется возможным.

Напомним, Кубок Жоана Гампера — товарищеский турнир, который ежегодно организуется «Барселоной». Впервые он был разыгран в 1966 году по инициативе президента каталонцев Энрике Льоде. Трофей был назван в честь легендарного президента — основателя «Барселоны» Жоана Гампера.

Последний розыгрыш турнира прошёл 12 августа 2024 года, в котором сине-гранатовые уступили «Монако» со счётом 3:0. Ранее появлялась информация, что вместе с «Барселоной» в выставочном матче на отремонтированном стадионе может сыграть «Комо».

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