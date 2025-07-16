Модрич: в «Милане» номер 10 предназначен для великих игроков, Леау один из них

Новый полузащитник «Милана» Лука Модрич рассказал, почему выбрал в своей новой команде игровой номер 14. До этого в мадридском «Реале» он выступал под номером 10.

«Мне нравится этот номер. В «Милане» номер 10 предназначен для великих игроков, Рафаэл Леау один из них — он настоящее и будущее этого клуба. Этот номер был занят, поэтому я выбрал число 14, поскольку оно мне очень нравится. Я играл под этим номером за национальную команду в начале карьеры, а потом ещё и в «Тоттенхэм Хотспур», это было здорово. Надеюсь, здесь будет так же», — приводит слова Луки Модрича официальный YouTube-канал «Милана».