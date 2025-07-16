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«Монако» с Головиным разгромил «Ковентри Сити» в товарищеском матче

«Монако» с Головиным разгромил «Ковентри Сити» в товарищеском матче
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Сегодня, 16 июля, состоялся товарищеский матч между «Ковентри Сити» и «Монако». Встреча прошла в Англии и завершилась разгромной победой монегасков со счётом 5:0.

В первом тайме голами отметились Мика Биерет и Саймон Буабре. Во втором тайме Магнес Аклиуш оформил хет-трик. «Монако» провёл два тайма разными составами: после перерыва на поле вышел российский полузащитник Александр Головин.

Напомним, главным тренером «Ковентри Сити» является легенда «Челси» Фрэнк Лэмпард.

19 июля «Монако» сыграет с «Ноттингем Форест», а 26-го — с «Арминией». 3 августа монегаски сразятся с «Аяксом».

В минувшем сезоне «Монако» финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 61 очко.

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