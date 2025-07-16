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«Селтик» обыграл лиссабонский «Спортинг» в товарищеском матче

«Селтик» обыграл лиссабонский «Спортинг» в товарищеском матче
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Окончен товарищеский матч, в котором встречались лиссабонский «Спортинг» и «Селтик» из Глазго. После финального свистка зафиксирован счёт 2:0 в пользу шотландской команды. Игра прошла на стадионе «Алгарве» (Сан Жоау да Венда, Португалия).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
16 июля 2025, среда. 21:30 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 2
Селтик
Глазго, Шотландия
0:1 Хататэ – 46'     0:2 Маккоуэн – 71'    

Рео Хататэ на 46-й минуте реализовал пенальти и вывел «кельтов» вперёд. Люк Маккоуэн на 71-й минуте удвоил преимущество команды.

19 июля «Селтик» в Шотландии встретится с «Ньюкасл Юнайтед», а после этого отправится в Италию, где сыграет с «Комо» и «Аяксом», которые ранее заключили договор о сотрудничестве. Новый сезон шотландского Премьершипа начнётся 2 августа.

У «Спортинга» впереди матчи с «Фаренсе», «Сандерлендом» и «Вильярреалом». 31 июля команда сыграет с «Бенфикой» в матче за Суперкубок Португалии — 2025.

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