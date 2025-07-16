Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Венесуэла — Колумбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Суарес опубликовал совместное фото с Фернандо Торресом

Луис Суарес опубликовал совместное фото с Фернандо Торресом
Комментарии

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес поделился совместной фотографией с экс-форвардом «Ливерпуля», «Челси», «Милана» и «Атлетико» Фернандо Торресом, который посетил тренировочный центр американской команды.

«Гений и легенда: Фернандо Торрес», — написал Суарес в социальной сети X (ранее Twitter).

Фото: Из личного архива Луиса Суареса

Отметим, что Торрес и Суарес никогда не играли вместе, но в разное время выступали за «Ливерпуль» и «Атлетико». Сейчас Фернандо возглавляет вторую команду мадридцев.

Фернандо Торрес начал тренерскую работу с дублирующим составом «Атлетико» в 2022 году. За это время команда дважды выиграла чемпионат, а также пробилась в полуфинал престижного молодёжного турнира — Юношеской лиги УЕФА.

Материалы по теме
Суарес уйдёт из «Интер Майами» в конце сезона, Луис может завершить карьеру — AS
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android