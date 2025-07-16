Луис Суарес опубликовал совместное фото с Фернандо Торресом

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес поделился совместной фотографией с экс-форвардом «Ливерпуля», «Челси», «Милана» и «Атлетико» Фернандо Торресом, который посетил тренировочный центр американской команды.

«Гений и легенда: Фернандо Торрес», — написал Суарес в социальной сети X (ранее Twitter).

Фото: Из личного архива Луиса Суареса

Отметим, что Торрес и Суарес никогда не играли вместе, но в разное время выступали за «Ливерпуль» и «Атлетико». Сейчас Фернандо возглавляет вторую команду мадридцев.

Фернандо Торрес начал тренерскую работу с дублирующим составом «Атлетико» в 2022 году. За это время команда дважды выиграла чемпионат, а также пробилась в полуфинал престижного молодёжного турнира — Юношеской лиги УЕФА.