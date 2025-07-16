Результаты матчей плей-офф чемпионата Европы среди женщин 16 июля

Сегодня, 16 июля, состоялся матч четвертьфинала плей-офф 14-го розыгрыша чемпионата Европы среди женщин. Турнир проходит в Швейцарии. В нём участвовали 16 национальных команд, разделённых на четыре группы, по два лучших коллектива каждой группы вышли в плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Европы среди женщин 16 июля:

1/4 финала. Норвегия — Италия (1:2).

В полуфинале турнира Италия сыграет с победителем противостояния Швеции и Англии.

Действующим чемпионом Европы среди женщин является сборная Англии. В финале чемпионата Европы 2022 года англичанки одолели национальную команду Германии со счётом 2:1 (д. вр.). Турнир проходил в Англии.