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Руководство «ПСЖ» опубликовало заявление по итогам сезона-2024/2025

Руководство «ПСЖ» опубликовало заявление по итогам сезона-2024/2025
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи поблагодарил всех работников и болельщиков парижского клуба, подчеркнув феноменальность успеха прошлого сезона.

«Поскольку самый незабываемый сезон подходит к концу, я хотел бы сказать всей семье «ПСЖ» спасибо.

Если оглядываться назад, легко забыть, насколько напряжённым был этот сезон: мы выступали в стольких турнирах и странах, на самых высоких уровнях, преодолевая самые сложные препятствия. Но благодаря нашему общему духу – ежедневной борьбе за клуб и друг за друга – этот сезон стал величайшим в истории «ПСЖ».

Завоевание нашего великолепного первого трофея Лиги чемпионов УЕФА – со второй самой молодой командой в истории турнира, самой молодой в истории «ПСЖ», и игрой, которая покорила комментаторов по всему миру, – навсегда войдёт в историю футбола. Тем более наряду с нашими титулами чемпиона Лиги 1, Кубка Франции, а также с выдающимися достижениями в гандболе, дзюдо, женском футболе, юношеском футболе, киберспорте и участием 26 спортсменов на Олимпийских играх в Париже.

В США в прошлом месяце мы, конечно же, хотели стать чемпионами мира после очередного памятного турнира, где мы обыграли несколько крупнейших клубов мира, однако после столь долгого сезона мы можем гордиться тем, чего добились наши игроки и тренерский штаб, заняв второе место на мировой арене», — приводит слова руководителя официальный сайт клуба.

Напомним, средний возраст состава «ПСЖ» в прошлом сезоне был равен 23,8 года.

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