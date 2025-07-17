«Лудогорец» вышел во второй квалификационный раунд ЛЧ, обыграв минское «Динамо»

Завершился ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025, в котором встречались «Динамо» Минск и болгарский «Лудогорец». Команды играли на стадионе «Вароши» в Мезёкёвешде (Венгрия). Встреча завершилась со счётом 2:2 в дополнительное время. По сумме двух матчей (3:2) «Лудогорец» вышел во второй квалификационный раунд.

Счёт во встрече на 41-й минуте открыл нападающий Эрик Маркус с передачи Эдвина Куртулуша. На 54-й минуте Мустафа Джиме с передачи Дмитрия Подстрелова сравнял счёт. На 62-й минуте Педро Игор вывел минчан вперёд, таким образом игра перешла в дополнительное время.

На 100-й минуте Ив Эрик Биле сравнял счёт в матче и тем самым принёс победу «Лудогорцу» по сумме двух встреч.