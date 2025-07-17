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«Лудогорец» вышел во второй квалификационный раунд ЛЧ, обыграв минское «Динамо»

«Лудогорец» вышел во второй квалификационный раунд ЛЧ, обыграв минское «Динамо»
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Завершился ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025, в котором встречались «Динамо» Минск и болгарский «Лудогорец». Команды играли на стадионе «Вароши» в Мезёкёвешде (Венгрия). Встреча завершилась со счётом 2:2 в дополнительное время. По сумме двух матчей (3:2) «Лудогорец» вышел во второй квалификационный раунд.

Лига чемпионов . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
16 июля 2025, среда. 21:45 МСК
Динамо Мн
Минск, Беларусь
Окончен
2 : 2
ДВ
Лудогорец
Разград, Болгария
0:1 Маркус – 41'     1:1 Mustafa – 54'     2:1 Игор – 62'     2:2 Bille – 100'    

Счёт во встрече на 41-й минуте открыл нападающий Эрик Маркус с передачи Эдвина Куртулуша. На 54-й минуте Мустафа Джиме с передачи Дмитрия Подстрелова сравнял счёт. На 62-й минуте Педро Игор вывел минчан вперёд, таким образом игра перешла в дополнительное время.

На 100-й минуте Ив Эрик Биле сравнял счёт в матче и тем самым принёс победу «Лудогорцу» по сумме двух встреч.

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