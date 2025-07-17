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Ромащенко: начинаю сезон в качестве главного тренера «Урала», что немного неожиданно

Ромащенко: начинаю сезон в качестве главного тренера «Урала», что немного неожиданно
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Новый главный тренер «Урала» Мирослав Ромащенко поделился впечатлениями от начала нового этапа в своей карьере.

«Начинаю сезон в качестве главного тренера «Урала», что было для меня немного неожиданно. У меня были немного другие планы, о которых знало руководство «Урала». Я рад, что сейчас возглавляю клуб. Есть те же задачи, которые были и в прошлом году. Это интересно. Есть небольшие моменты, которые сказываются. Был поздний совет директоров, позднее назначение, мы потеряли немного времени, немного отстаём по графику, по моему ощущению. Но всё равно у нас позитивный настрой», — сказал Ромащенко в эфире «Матч Премьер».

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