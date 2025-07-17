В «Твенте» выразили сомнение, что трансфер Влапа в «Спартак» состоится

Технический директор «Твенте» Ян Стройер высказался о возможном переходе полузащитника Михела Влапа в «Спартак» и выразил сомнение, что трансфер состоится.

«Я думал, что этот трансфер произойдёт, но теперь у меня есть сомнения. Однако я не вижу в этом проблемы — он хороший игрок для нас, так что может и остаться.

Они попросили немного больше времени, и мы ждём. Мы рассчитывали, что в понедельник всё прояснится, но им нужно ещё немного. Мы просто ждём. Нам не обязательно продавать игрока. Для нас нет проблемы, если он останется. «Спартак» сказал, сколько готов заплатить, однако мы ещё не вели с ними переговоров. Мы сделали встречное предложение, но ответа пока не получили.

Теперь инициатива у московского клуба. Мы хотим его сохранить, нам не нужен этот трансфер. Игрок очень хочет уйти, и я это понимаю, однако для нас его сохранение тоже хороший вариант. Если он уйдёт, придётся искать ему замену. Мы не будем проявлять инициативу — просто спокойно ждём.

Сам Влап настроен позитивно. Вполне возможно, что трансфер не состоится, и тогда он останется. Иногда кажется, что сделка вот-вот завершится, но в последний момент всё может сорваться по самым разным причинам», — приводит слова Стройера RTV Oost.

Влап выступает в составе нидерландского клуба с лета 2022 года. За этот период он принял участие в 162 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и 22 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.