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Арсен Захарян приступил к тренировкам после выздоровления от вируса

Арсен Захарян приступил к тренировкам после выздоровления от вируса
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Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян приступил к индивидуальным тренировкам. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo. При этом россиянин ещё не присоединился к общей группе, так как не до конца восстановился после вирусного заболевания.

Напомним, бо́льшую часть прошедшего сезона Захарян пропустил из-за повреждений. Хавбек принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Всего с момента перехода в 2023 году футболист провёл за испанскую команду 44 игры и забил два гола. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

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