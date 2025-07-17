Экс-игрок «Байера» Фосу-Менса интересен двум клубам — Романо

Защитник Тимоти Фосу-Менса привлёк внимание двух неназванных клубов. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, эти коллективы уже обсуждают с игроком перспективы возможного сотрудничества. С лета 2024 года футболист пребывает без клуба после ухода из леверкузенского «Байера».

Фосу-Менса является воспитанником «Аякса» и «Манчестер Юнайтед». Взрослую карьеру Тимоти также начал в составе «красных дьяволов», в рамках аренды он играл за «Фулхэм» и «Кристал Пэлас». В активе футболиста также есть матчи за юношескую, молодёжную и основную национальную команду Нидерландов.